Hein Vanhaezebrouck was in de bekermatch erg gecharmeerd door spel van Cercle en doelman Warleson: “Je bent nooit klaar met deze ploeg”

Cercle Brugge zal ook dit jaar de beker niet winnen. Het had nochtans best gekund, want dit Cercle kan iedereen kloppen. Gent kwam dinsdag goed weg dankzij knap keeperswerk van Paul Nardi en het ontbreken van de VAR. Cercle oogstte veel lof, niet in het minst van Gent-coach Hein Vanhaezebrouck, die ook de Braziliaanse doelman Warleson een dikke pluim gaf. “Ik ben grote fan van zijn manier van keepen.”

Zelden een persconferentie meegemaakt waar twee trainers zo opvallend lief voor mekaar waren als dinsdagavond in Gent. Een van beiden was nochtans Hein Vanhaezebrouck. “We slaan een dikke oef dat we een ronde verder zijn. Met deze ploeg ben je nooit klaar.” De Gentse coach was vol lof over het werk van zijn collega, over het spel en de prestatie van Cercle, maar ook van de Braziliaanse doelman Warleson Stellion Lisboa Oliveira. Muslic had dinsdag voor de bekermatch nochtans gedaan wat Vanhaezebrouck niet zag zitten. Bij Gent stond Paul Nardi zoals altijd in doel en daar prezen ze zich gelukkig mee, want de Franse doelman redde meerdere keren de Gentse meubelen. Muslic is geen fan van roteren, maar in doel deed hij het dinsdag dus wel. Geen Majecki, maar wel Warleson en dit tot grote vreugde van de groen-zwarte fans die Warleson in het hart dragen. De Braziliaan speelde vorig jaar ook al voor de beker op KV Mechelen en sneuvelde ook toen pas in de verlengingen.

Warleson profileerde zich in de Ghelamco Arena opnieuw als een explosieve lijnkeeper met goede reflexen. Zijn voetenwerk is echter nog steeds voor verbetering vatbaar. Dat bleek al na amper een paar minuten toen hij een terugspeelbal pardoes in Gentse voeten afleverde.

Geen VAR

Toen het na de rust drukker werd voor de neus van Warleson, was hij wel geklopt op een schot van Samoise, maar er werd meteen gevlagd voor buitenspel. Hein Vanhaezebrouck kaartte daarom terecht nog eens aan dat het onbegrijpelijk was dat er geen VAR is in de beker. Dan was die goal er misschien wel gekomen en had Olivier Deman nooit een tweede gele kaart gekregen. Miron Muslic reageerde waardig en sereen, maar wilde toch het volgende kwijt. “Ja dat was een keerpunt in de match. Om dit Gent te kloppen heb je elf man nodig. Ze pakten ons dit af en als je dan na de match hoort dat Samoise ging liggen omdat hij krampen had... Hij biechtte dat eerlijk op, Olivier Deman en Samoise zijn ook vrienden van bij de U23.”

Terug naar de doelman. Warleson las het spel uitstekend en was meerdere keren sneller op de bal dan de Gentse aanvallers. “Hij deed dat uitstekend en liet op mij een heel sterke indruk”, was Vanhaezebrouck opvallend positief. “Ik ben grote fan van zijn manier van keepen.”

Wederzijds respect

En toch is de kans groot dat Warleson vrijdag op Mechelen weer op de bank zit en Majecki opnieuw de voorkeur krijgt in het Brugse doel. “Dit is geen makkelijke situatie, maar ik ben prof en moet elke dag proberen om het beste van mezelf te geven en progressie te maken”, vertelde Warleson na 120 minuten bekervoetbal in Gent. “En ik probeer mijn collega Majecki vooral te helpen en te steunen, dat wederzijdse respect is echt heel belangrijk. De coach besliste om mij in doel te zetten tegen Gent en ik ben daar blij om. Wat het in de toekomst wordt, zien we wel. Ik lig nog tot 2024 onder contract bij Cercle en ben hier graag. Ik blijf alvast hard werken, de rest heb je als speler niet altijd zelf in de hand.”