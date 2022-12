Honderden hogesnelheidstreinen afgeschaft tijdens kerstweekeinde door stakingen

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF schrapt tijdens het weekend van kerst honderden hogesnelheidstreinen, als gevolg van een nieuwe staking van de treinconducteurs in Frankrijk. Zo’n 200.000 passagiers zijn getroffen. Ook bij Eurostar wordt er de volgende dagen hinder verwacht, door een actie in het Verenigd Koninkrijk.

De staking in Frankrijk is quasi exclusief voelbaar bij het hogesnelheidsverkeer. Zaterdag en zondag worden twee op vijf hst’s geschrapt, maakte de SNCF woensdag bekend. Globaal zouden er twee treinen op drie rijden tijdens het kerstweekeinde. Klanten van wie de hogesnelheidstrein wordt afgeschaft, mogen gratis op een andere plaatsnemen, maar daarvan zijn de meeste intussen volzet. Veel mensen zoeken woensdag dan ook alternatieven via langeafstandsbussen of huurwagens. Gedupeerde klanten zullen een aankoopbon krijgen van de SNCF, voor het dubbele van hun geannuleerde ticket, belooft die laatste.

Voor het treinverkeer vanuit ons land lijkt de hinder vooralsnog beperkt. Thalys meldt op zijn website enkel het wegvallen van één trein: op zaterdagochtend vanuit Brussel richting Parijs.

De treinconducteurs in Frankrijk voeren al enige tijd actie voor meer loon. Dat ze met de feestdagen het werk neerleggen, stuit op hevige kritiek bij de SNCF-directie en politici.

Eurostar

Het Eurostar-verkeer zou dan weer zware hinder kunnen ondervinden van een staking bij het spoor in het Verenigd Koninkrijk. De werknemers van Eurostar nemen niet deel, maar wel de beheerders van het Britse spoornet. Daardoor wordt de hst-lijn onder het Kanaal maandag 26 december gesloten. Op 23 en 24 december worden er treinen geschrapt of het vertrekuur gewijzigd, klinkt het woensdag

Ook in het VK liggen looneisen aan de basis van het sociaal conflict.