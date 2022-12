Sportief directeur Tom Caluwé maakt debuut op de bank bij Club Brugge

Een opvallend gezicht op de bank bij Club Brugge tegen STVV: sportief directeur Tom Caluwé zit vanaf nu in de dug-out tijdens wedstrijden van blauw-zwart, en dat op vraag van coach Carl Hoefkens. Caluwé in sinds begin oktober in dienst als hoofd van het sportieve departement bij Club en kwam over van KV Mechelen. Hij beschikt ook over een trainersdiploma en volgt de wedstrijden dus vanaf de zijlijn.