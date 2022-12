Transfergeruchten kunnen de vuilnisbak in: “Lionel Messi heeft mondeling akkoord met PSG om contract te verlengen”

Nu Lionel Messi de wereldtitel op zak heeft, kan de Argentijn stilaan beginnen nadenken over zijn toekomstplannen. Heel wat clubs toonden interesse in de Argentijn, maar volgens het Franse Le Parisien hebben Messi en PSG een mondeling akkoord bereikt over een verlengd verblijf in de Franse hoofdstad.

Na de wereldtitel van Argentinië stonden er enkele vraagtekens achter de toekomstplannen van Lionel Messi. Het contract van de Argentijn loopt in de zomer af in Parijs en heel wat clubs toonden interesse in de meervoudig winnaar van de Gouden Bal. Zo hoopten ze bij PSG op een verlengd verblijf van Messi, maar ook Barcelona en Inter Miami hoopten de Argentijn binnen te halen.

Messi zelf kondigde al aan zich eerst te focussen op het WK en pas daarna over zijn toekomst na te denken. Dat WK werd een onwaarschijnlijk succes voor Messi. Hij pakte met Argentinië de titel en werd daarbovenop nog eens verkozen tot beste speler van het toernooi.

Tijd dus om over zijn toekomst te beslissen. Volgens het Franse Le Parisien zouden de transfergeruchten de vuilnisbak in kunnen. Messi zou een mondeling akkoord hebben gevonden over een verlengd verblijf in de Franse hoofdstad.

Het zou naar verluidt niet zo moeilijk zijn geweest om Messi te verleiden tot een langer verblijf, schrijft Le Parisien, aangezien PSG hem twee elementen biedt die “essentieel” zijn in zijn ogen: zijn familie is er gelukkig en met PSG kan de zevenvoudige Gouden Bal blijven meedraaien aan de Europese top.