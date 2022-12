Prinses Elisabeth en prins Emmanuel lopen mee tijdens Warmathon in Brussel

Meelopen tegen kansarmoede: onze kroonprinses Elisabeth én haar broer Emmanuel doen het gewoon, op een druilerige woensdag. De Warmathon van De Warmste Week streek gisteren neer in Brussel, waarbij voor het goede doel werd gelopen of gewandeld.

Ook door het royale duo, die elk 9 kilometer lieten optekenen bij de sportieve spaarpot. Het is de eerste keer dat Elisabeth ­– opgewarmd door haar opleiding aan de Koninklijke Militaire School van Brussel –meeloopt, Emmanuel sloot al een keertje aan in 2016: toen leidde koning Filip zelf de kleine vorstelijke colonne in de Warmathon. Vandaag en morgen wordt er opnieuw gelopen in Mechelen en Leuven.

