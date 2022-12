9 op 10 gemeente wil straatverlichting doven, maar er zijn ook tegenstemmen: “We willen de situatie niet onveilig maken”

Burgemeester van Lebbeke Jan Vanderstraeten is alvast niét van plan de lichten te doven. — © Bahnmuller/Saey

Veel gemeenten voelen de crisis. Niet enkel de oplopende loonkost snijdt in de budgetten maar ook de energierekening tikt ferm aan. Een van de manieren om te besparen is het verbruik drastisch te verlagen. Maar liefst 9 op de 10 gemeenten heeft ondertussen beslist om hun straatverlichting gedeeltelijk of helemaal te doven. Dat blijkt uit onze bevraging van 190 Vlaamse gemeenten.