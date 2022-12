Opvallende aanwezige in de Cegeka Arena: Acteur en Genk-fan Matteo Simoni geeft aftrap tegen Anderlecht

Zeker safety first! Een opvallende aanwezige in de Cegeka Arena in Genk. Niemand minder dan acteur Matteo Simoni gaf de aftrap in het bekerduel tegen Anderlecht. Simoni, die supporter is van de Limburgers en de afgelopen maanden hele filmzalen vulde met de film Zillion (waarin hij een van de hoofdrollen speelt), had er duidelijk plezier in.