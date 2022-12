Red Flame Janice Cayman stoot met Lyon door naar kwartfinales Champions League

Op de zesde en laatste speeldag in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft titelverdediger Lyon zich woensdag verzekerd van een plaats in de kwartfinales. Daarvoor volstond een 0-0-gelijkspel thuis tegen Juventus.

Janice Cayman viel in de 86e minuut in ter vervanging van Delphine Cascarino. Bij de bezoekers was doelvrouw Peyraud-Magnin de grote uitblinker.

Lyon beëindigt groep C als tweede met 11 punten. Het Engelse Arsenal won op de slotspeeldag met 1-9 bij het Zwitserse Zürich en stoot als groepswinnaar door met 13 punten. Juventus (9 ptn) en Zürich (0 ptn) liggen uit het toernooi.

Op 20 januari wordt geloot voor de kwartfinales. Die wedstrijden worden eind maart gespeeld.