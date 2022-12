VN-Veiligheidsraad roept Myanmar op tot vrijlating Aung San Suu Kyi

De VN-Veiligheidsraad heeft woensdag voor het eerst in decennia een resolutie aangenomen over de situatie in Myanmar. Het VN-orgaan roept daarin op tot de vrijlating van de afgezette leider Aung San Suu Kyi.

De Veiligheidsraad raakte eerder nooit voorbij onenigheid binnen het orgaan over het land, om een resolutie aan te nemen. De resolutie die woensdag is aangenomen, is goedgekeurd door twaalf landen. China en Rusland onthielden zich, maar maakten ook geen gebruik van hun vetorecht.

De resolutie maant de militairen aan om “onmiddellijk alle arbitrair vastgehouden gevangenen vrij te laten”. De resolutie verwijst naar gewezen president Win Myint en Aung San Suu Kyi.

In de tekst eist de VN-Veiligheidsraad ook dat alle vormen van geweld onmiddellijk worden gestaakt. Alle partijen worden ook opgeroepen de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat te respecteren.

Myanmar is verwikkeld in een bloedig conflict sinds de militaire machthebbers in februari vorig jaar de burgerregering van Aung San Suu Kyi uit de macht zetten. Sindsdien zijn duizenden mensen om het leven gekomen.