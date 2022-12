Simon Mignolet neemt verantwoordelijkheid voor blunder en blamage: “We schieten in onze eigen voet”

Simon Mignolet toonde zich een waardige verliezer. “Eigenlijk spelen we een uur goed voetbal en doen we wat we moesten doen. De voorsprong was verdiend. Maar dan maak ik een fout. Ik zei nog tijdens de rust tegen de jongens: laat dit geen impact hebben. Maar plots vliegt er dan zo’n afgeweken bal binnen en sla je aan het twijfelen omdat je denkt aan de uitschakeling. We schieten in onze eigen voet. Daarna hebben we de knop nooit meer kunnen omdraaien.”

De doelman panikeert niet: hij weet dat de wil er was, maar dat de details niet in het voordeel van Club uitvielen. “Natuurlijk is dit een zware score, maar het is vooral een bizar resultaat. Iedereen van ons wou naar de Heizel, net als de fans. Ik begrijp dat ze kwaad en ontgoocheld waren. Dat zijn wij ook, want we liggen uit de beker. Maar het is vooral belangrijk dat we hier lessen uit trekken.”

Te weinig ritme na het WK? Daar moest Mignolet niet van weten. “Dat is het niet, want dan kunnen we ons spel voor de rust niet brengen”, haalde hij de schouders op. “Wanneer we op achterstand komen, mogen de kopjes niet omlaag. Laat dat de belangrijkste les zijn vandaag.”