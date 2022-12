Gezondheidstoestand van Pelé verslechtert: Braziliaan moet kerstdagen in het ziekenhuis doorbrengen

Pelé werd op 29 november opgenomen in het Albert Einstein ziekenhuis in Sao Paulo voor een nieuwe evaluatie van zijn chemobehandeling, nadat in september 2021 een tumor in zijn darmen was ontdekt.

De voormalige aanvaller krijgt zijn behandeling nog steeds “in een gewone kamer, waar hij de nodige zorgen ontvangt”, klinkt het nog.

Enkele minuten voor het persbericht van het ziekenhuis bevestigden Pelé’s dochters Kely Nascimento en Flavia Arantes op hun sociale media dat hun vader de kerstdagen in het ziekenhuis zal doorbrengen. “Onze Kerstmis thuis is in het water gevallen. We hebben met de dokters, om diverse redenen, besloten dat het beter is hier te blijven, waar we alle zorgen krijgen van onze nieuwe familie (het ziekenhuis, red.) Einstein.”

Pelé is de enige voetballer die als speler drie keer wereldkampioen werd. Hij deed dat in 1958, 1962 en 1970 met Brazilië.