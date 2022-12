Biden belooft Kiev Amerikaanse steun “voor zolang dat nodig is”

“Deze strijd maakt deel uit van iets groters. Dat voelt iedereen. Wij zullen onze steun blijven verlenen. Wij als Amerikanen komen op tegen pestkoppen, dat is ons zo geleerd en dat zullen we altijd doen”, sprak Biden woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Oekraïense collega in het Witte Huis. “Het Amerikaanse volk weet dat de wereld met nog ergere gevolgen zou worden geconfronteerd indien we lijdzaam zouden toezien bij dergelijke flagrante aanvallen op de vrijheid en democratie en op de basisbeginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit.”

“Rusland gebruikt de winter als wapen, het is het nieuwste voorbeeld van de wrede oorlogsvoering tegen de Oekraïense burgers, kinderen...”, aldus Biden. Het is volgens de Amerikaanse president belangrijk voor Zelenski om te weten dat de Amerikanen “alles zullen doen” wat in hun macht ligt “om zijn succes te verzekeren”. “Wij blijven aan jullie zijde staan zolang dat nodig is”. “Wij weten dat Poetin geen intentie heeft om deze wrede oorlog te stoppen”, zei Biden, maar Oekraïne “zal nooit alleen staan”.

Biden gaf mee “helemaal niet bezorgd” te zijn over de kracht van het westerse bondgenootschap. “Ik heb de NAVO of de EU nog nooit zo eensgezind gezien”, aldus Biden. De Russische president Vladimir “Poetin dacht dat hij de NAVO zou verzwakken, maar in plaats daarvan heeft hij de NAVO versterkt. Poetin faalde eerder al in Oekraïne en zal opnieuw falen”, klonk het nog.

Biden kondigde aan dat de Verenigde Staten een nieuw steunpakket ter waarde van 1,85 miljard dollar aan Oekraïne zullen schenken. Dat pakket bevat onder meer de gegeerde Patriot-raketten, een zeer geavanceerd luchtafweersysteem.

“Patriots versterken defensie aanzienlijk”

Zelenski maakte zijn eerste officiële buitenlandse reis naar de VS om de Amerikanen “namens alle inwoners van Oekraïne” te bedanken voor hun steun, zei hij. De president reikte een militaire onderscheiding uit aan Biden.

Volgens Zelenski zal het Patriot-luchtafweersysteem dat de Verenigde Staten aan Oekraïne zullen leveren, de verdediging van Oekraïne tegen de Russische aanvallen “aanzienlijk versterken” en het Oekraïense luchtruim beschermen tegen verdere “terroristische aanvallen” van het Russische leger op de Oekraïense infrastructuur. Het Amerikaanse systeem zal Oekraïne veiliger maken en de bevolking en de energie-infrastructuur van het land beschermen, aldus Zelenski. “We moeten deze winter overleven”, benadrukte hij.

Elke dollar aan steun die de VS aan Oekraïne geeft, dient ook de veiligheid in de wereld, aldus Zelenski, die de Amerikanen toewenste “dat ze hun kinderen kunnen zien leven en opgroeien, dat ze hen naar de universiteit kunnen zien gaan en zelf kinderen kunnen zien krijgen”. “Vrede is het allerbelangrijkste”, was zijn boodschap.

Tegelijkertijd eiste hij dat Rusland ter verantwoording wordt geroepen voor zijn oorlogsmisdaden en benadrukte hij dat er geen sprake kan zijn van een compromis ten aanzien van de “soevereiniteit, vrijheid en territoriale integriteit” van zijn land.

Op de vraag welke hulp hij nog meer van de VS zou willen, antwoordde Zelenski “nog meer Patriot-systemen”.