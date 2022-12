Ziekenhuizen vrezen ongezien verlies in 2023

Normaal zijn in Vlaanderen bij de ziekenhuizen verliezen de uitzondering en niet de regel. Volgens De Tijd schommelde de voorbije tien jaar de winstmarge gemiddeld rond 1,3 procent, en ging die nooit in het rood. Dit jaar is de verwachting echter dat de Vlaamse ziekenhuizen voor het eerst collectief met verlies eindigen. Zes op de tien instellingen verwachten alvast geen winst over te houden. Op basis van de budgetten voor 2023 worden het er volgend jaar acht op de tien.

Margot Cloet, die Zorgnet-Icuro leidt, spreekt van een ‘bloedbad’. In de kering gaat het om een klap van 300 miljoen euro in twee jaar. De Vlaamse ziekenhuizen sloten in 2021 nog af op een gezamenlijke bedrijfswinst van 184 miljoen euro. Volgens nog ruwe prognoses wordt dat dit jaar zo’n 35 miljoen euro verlies en in 2023 een begroot verlies van 114 miljoen euro.