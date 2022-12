Nederland levert ‘El Chapo van Azië’ uit aan Australië

Nederland heeft de 59-jarige Canadees Tse Chi Lop uitgeleverd aan Australië. De in China geboren man wordt ook wel de ‘El Chapo van Azië’ genoemd en was een van de meest gezochte drugstycoons ter wereld. Hij zou leiding geven aan het Sam Gor-syndicaat, ook wel The Company genoemd, en werd in januari 2021 in Nederland opgepakt. Donderdag verschijnt hij voor de rechter in Melbourne.

De Australische politie meldt dat Tse als maximumstraf levenslang kan krijgen. Hij wordt er specifiek van verdacht de harddrug crystal meth te hebben verhandeld in 2012 en 2013. Het gaat om ‘slechts’ 20 kilo, met een huidige straatwaarde van zo’n 4,4 miljoen Australische dollar (bijna 2,8 miljoen euro). Maar volgens Australische media was de drugsbaron in werkelijkheid verantwoordelijk voor 70 procent van alle drugs die Australië binnenkwamen.

De Canadees was op vrijdag 22 januari 2021 op weg van Taiwan – waar hij woonde – naar zijn thuisland Canada. De arrestatie gebeurde op Schiphol, waar hij een tussenlanding maakte. Hij vocht zijn uitlevering tevergeefs aan. “Massamedia noemen me de koning van een drugskartel, maar dat is niet juist. Ik ben bang dat als ik naar Australië ga en er een rechtszaak komt, de rechter mij met een gekleurde bril onrechtvaardig zal behandelen. Media verspreiden geruchten die niet de waarheid zijn, daarom ben ik heel bang”, vertelde Tse vorig jaar aan de rechtbank in Rotterdam.

Miljarden witgewassen

De Australische politie meldt verder dat ook een 66-jarige Chinees-Britse handlanger van Tse door Thailand is uitgeleverd. Dat was in juni. De twee zouden volgens de politie samen met jonge leden van hun organisatie illegale drugs tussen Sydney en Melbourne hebben vervoerd.

Volgens het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit was de handel van het Sam Gor-syndicaat in crystal meth goed voor een omzet van tussen de 8 en 17,7 miljard dollar in 2018. Het zou voor miljarden dollars aan drugsgeld hebben witgewassen via casino’s, hotels en vastgoed in Zuidoost-Azië.