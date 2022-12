“Tegen alle verwachtingen in is Oekraïne springlevend”: Zelenski spreekt Congres VS toe en neemt symbolisch geschenk mee

De Oekraïense Volodimir Zelenski heeft woensdag het Amerikaanse Congres toegesproken, met de dwingende vraag om een steunpakket voor zijn land goed te keuren. “Dat is geen liefdadigheid, maar een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie”, klonk het. Een opmerkelijk moment kwam er toen Zelenski een door soldaten getekende vlag uit frontstad Bachmoet overhandigde.

Zelenski ging in het Congres vragen om een voorgesteld pakket van 45 miljard dollar brede steun goed te keuren. De Oekraïense president, die door de volksvertegenwoordigers werd begroet met een staande ovatie, sprak het Congres in het Engels toe: “Tegen alle verwachtingen en tegen alle doemscenario’s in, is Oekraïne springlevend. De Russische tirannie is de controle over ons verloren.”

LEES OOK. Biden belooft Kiev Amerikaanse steun “voor zolang dat nodig is”: “Poetin heeft NAVO sterker gemaakt”

De Oekraïense president zei dat Rusland alles in de strijd gooit, zoals de Duitsers met hun laatste grote offensief rond Kerstmis 1944. De Amerikanen vochten toen terug. “Moedige Oekraïense soldaten doen hetzelfde tegen Poetins troepen deze kerst. Oekraïne houdt stand en zal zich nooit overgeven.”

© Getty Images via AFP

Zelenski bedankte alle Amerikanen die geholpen hebben, van de president tot burgers die vluchtelingen in huis namen. Hij benadrukte dat de ondersteuning van Oekraïne niet moet gezien worden als “liefdadigheid”, maar als “een investering” in de wereldwijde veiligheid en democratie. Hij vroeg het Congres om Oekraïne dan ook te blijven steunen. “Jullie hebben de macht om iedereen te berechten die deze niet-uitgelokte en criminele oorlog startte. Laten we het doen.”

LEES OOK. Met de trein naar Polen en dan het vliegtuig op: verrassingsbezoek van Zelenski aan VS werd in grootste geheim voorbereid (+)

“Volgend jaar zal een keerpunt zijn, dat weet ik. Het punt waarop Oekraïense moed en Amerikaanse vastberadenheid de toekomst van onze gedeelde vrijheid kunnen garanderen”, zei hij. Zelenski gebruikte de woorden van voormalig Amerikaans president Franklin Roosevelt: “’Het Amerikaanse volk zal in zijn rechtvaardige kracht winnen door een absolute overwinning.’ Het Oekraïense volk zal ook winnen, absoluut. We zullen winnen omdat we verenigd zijn. Oekraïne, Amerika en de hele vrije wereld.”

© AFP

De president schonk het Amerikaanse Congres een vlag uit de Oost-Oekraïense frontstad Bachmoet, ondertekend door Oekraïeners. Tijdens zijn toespraak aan het parlement overhandigde hij de vlag aan de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, als teken van dank vanwege de Oekraïense soldaten. “Deze vlag is een symbool van onze overwinning. In deze oorlog houden we stand, we vechten en we zullen winnen omdat we verenigd zijn. Oekraïne, Amerika en de gehele vrije wereld”, sprak Zelenski. Pelosi en vicepresident Kamala Harris hielden vervolgens samen de vlag omhoog. Zelenski kreeg op zijn beurt een ingekaderde Amerikaanse vlag.