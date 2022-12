Personeel houdt winkels van Budgetslager dicht

Een vijftal winkels van beenhouwerijketen Budgetslager houdt donderdag de deuren dicht. Dat zegt vakbond ACV Puls. Er is sociale onrust over de eindejaarspremie bij het bedrijf.

Slagerijen in Schoten, Bilzen, Maasmechelen, Maaseik en Rummen houden volgens de vakbond donderdag de deuren dicht. Voor sommige winkels is dat tot de middag, voor anderen duurt de actie de hele dag. Het gaat om een spontane staking, klinkt het.

Aanleiding van de sociale onrust is de eindejaarspremie. Die is volgens vakbondsman Kevin Kiggen van ACV Puls door het bedrijf eenzijdig gewijzigd in een ‘kerstpremie’ van 600 euro, in plaats van een volwaardige dertiende maand zoals in de cao is overeengekomen.

Volgens de vakbond gaat het om een vorm van winstoptimalisatie. De bonden eisen dat het geld van de volwaardige dertiende maand tegen 26 december op de rekening van het personeel wordt gestort, anders dreigen er meer acties in de eindejaarsperiode te komen.

Budgetslager is een keten die voornamelijk in Limburg en Antwerpen actief is, met een twintigtal winkels. Er werken 60 à 80 mensen, aldus Kiggen.