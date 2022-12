Vrouw zwaargewond bij explosie in Anderlecht, ook drie kinderen naar ziekenhuis gebracht

In Anderlecht is afgelopen nacht een vrouw zwaargewond geraakt bij een explosie. Dat meldt de Brusselse brandweer. De vrouw werd met brandwonden overgebracht naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Haar drie kinderen, tieners, zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. De juiste oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.