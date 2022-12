Britse economie krimpt meer dan verwacht: “Kans op recessie lijkt groot”

De Britse economie is in het derde kwartaal meer dan verwacht gekrompen. De kans lijkt groot dat de Britten in een recessie zijn beland.

De economie ging er volgens cijfers van het Britse bureau voor statistiek 0,3 procent op achteruit in vergelijking met het voorgaande kwartaal, terwijl rekening werd gehouden met een krimp van 0,2 procent. Vooral de industrie en de bouw boeren achteruit.

De Britse economie is nog steeds 0,8 procent kleiner dan in de periode van voor de coronacrisis. De dieper dan verwachte krimp in het derde kwartaal is een nieuw teken aan de wand dat de Britse economie in een recessie is beland, die wellicht tot 2024 zal duren.