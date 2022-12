Burgemeester Christoph D’Haese over ‘drillrap’-geweld in Aalst: “Dit zijn geen koorknaapjes”

In Aalst wordt extra politie ingezet na de steekpartij van woensdag in Antwerpen, nadat twee verdachten van de feiten werden opgepakt in de stad. Het zou namelijk mogelijk gaan om een afrekening tussen verschillende ‘drillrap’-bendes, en er wordt gevreesd voor verdere represailles. Burgemeester Christoph D’Haese waarschuwde donderdagochtend op Radio 1 voor het escalerende geweld in het milieu.

De 16-jarige Steven B. kwam woensdagochtend om het leven bij een steekpartij vlak bij zijn ouderlijke woning in Berchem. De jongen zou volgens onze informatie eind oktober betrokken zijn geweest bij een soortgelijke ruzie op een trein in het Centraal Station. Daarbij werd een 16-jarige jongeman met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij van woensdag zou een vergelding zijn voor dat eerdere incident.

Het zou gaan om drie verdachten uit Aalst. Twee van hen werden woensdag opgepakt, de derde wordt nog gezocht. “In Aalst wordt er in ieder geval versterking opgeroepen voor het politiekorps, want represailles vanuit Antwerpen zijn niet uitgesloten”, klinkt het. “Er zal meer toezicht komen in wijken waar het kritiek kan zijn”, zegt ook burgemeester D’Haese.

Steven B. overleefde de steekpartij niet.

Drillrap

‘Drillrap’ is een subgenre van de muziekstijl ‘gangsterrap’, dat via het Verenigd Koninkrijk en Nederland overwaaide naar België. De muziek en bijhorende video’s zijn zeer gewelddadig (‘drill’ is slang voor doden of ernstig verwonden). In hun teksten bedreigen drillrappers rivaliserende bendes vaak met de dood. Die dreigementen krijgen soms ook een staartje in de echte wereld: als rivaliserende bendes elkaar tegenkomen, kan dat leiden tot fysieke confrontaties.

“Het fenomeen van stadsbendes kennen we al jaren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese bij Radio 1. “Bijna in elke centrumstad is er een groep van hardleerse jongeren die de weg is kwijtgeraakt. Vroeger speelde zich dat af binnen één bepaalde stad. Nu zien we dat het geweld ook interstedelijk wordt, en dat is toch een zorgwekkende evolutie.”

De politie van Aalst probeert het probleem daarom zo goed mogelijk in kaart te brengen. “Dat vergt gigantische inspanningen”, aldus D’Haese. “We hebben een heel ruim team dat daarop werkt: jeugdopbouwwerk, straathoekwerk, politie, sociale politie en mensen van de jeugddienst. Het gaat dan wel om uitzonderingen binnen een problematische groep, maar dat maakt de gruwelijkheden niet minder erg.”

Hoe groot het probleem in Aalst precies is, valt volgens de burgemeester moeilijk in cijfers uit te drukken. “Die bendes kennen heel wisselende samenstellingen. Ik denk dat het fenomeen zich in Aalst beperkt tot een 20 à 30 jongeren. Die zijn bekend bij politie en gerecht en we werken met een heel aanklampend beleid. Maar wij kunnen natuurlijk pas optreden als er zich feiten manifesteren.”

Extra toezicht uit vrees voor represailles

In Aalst is er intussen ook de vrees voor eventuele represailles. “Gruwelijke feiten zoals die van gisteren zorgen voor een heel onveilig gevoel bij de bevolking”, aldus D’Haese. “Op de zogenaamde hotspots in de stad hebben we versterking van de politie voorzien, daar wordt extra toezicht gehouden. We hebben de zaak ook goed in kaart gebracht, dankzij een intensieve samenwerking tussen de politie en parketten van Antwerpen en Aalst.”

“We proberen om de contacten met die jongeren niet te verliezen. We hebben daar een uitgebreid netwerk voor, maar je ziet dat het vangnet toch niet heeft gefunctioneerd. De feiten die zich gisteren hebben voorgedaan, dat is pure moord, en daar kan je je als samenleving moeilijk tegen wapenen. Toch gaan we proberen de contacten met die jongeren te onderhouden en alles goed in kaart te brengen. Een hard en repressief optreden is helaas noodzakelijk.”

Volgens D’Haese moet er dan ook dringend strenger worden opgetreden tegen dergelijke feiten. “Ik denk dat de filosofie in de jeugdzorg en het jeugdsanctierecht, waarbij jongeren bij wijze van spreken duizend kansen krijgen, moet aangescherpt worden. We zien het fenomeen toenemen en de leeftijd waarop jongeren tot heel gruwelijke daden overgaan, wordt alsmaar lager. Er zijn bijkomende initiatieven nodig.”