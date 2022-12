Het aantal beschikbare bedden in onze ziekenhuizen is in één dag gedaald van 3.500 naar 2.600. — © Lisa Van Damme

Wachttijden tot acht uur, spoeddiensten die de patiëntenstroom niet aankunnen: in Antwerpen stijgt het aantal patiënten zo snel dat crisisoverleg noodzakelijk was. “Het is pas de tweede keer in mijn carrière dat ik dit meemaak.”