“Gevangengenomen ex-president van Georgië verkeert in slechte gezondheid”

De gevangengenomen Georgische oud-president Michail Saakasjvili zou in een slechte gezondheidstoestand verkeren. Saakasjvili nam donderdag deel aan een digitale hoorzitting waarin bepaald wordt of de man nog in hechtenis moet blijven in zijn huidige gezondheidstoestand. Hij was daarin te zien met trillende handen, een ingevallen gezicht en grijs geworden haren.

Volgens een groep Amerikaanse artsen die is aangesteld door Saakasjvili’s advocaten zijn er onlangs sporen van zware metalen in het bloed van de ex-president gevonden. Een van de artsen meent dat de huidige ziektesymptomen van Saakasjvili hier een direct gevolg van zijn en pleit daarom voor het toedienen van medische zorg in het buitenland.

De 53-jarige Michail Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president. In 2018 oordeelde een Georgische rechter dat de man zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik en corruptie. Hij moest zes jaar de gevangenis in. De oud-president vocht deze volgens hem “politiek gemotiveerde” uitspraak aan.

In oktober 2021 werd Saakasjvili gearresteerd in eigen land. Begin dit jaar kwam hij nog in het nieuws nadat hij was overgeplaatst naar een ziekenhuis in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Hij had toen naar verluidt ook medische zorg nodig.