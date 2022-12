Europarlementslid Eva Kaili voor Brusselse raadkamer verschenen in Qatargate, advocaten vragen om enkelband

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, is donderdagvoormiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die moet beslissen of de vrouw aangehouden blijft in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Haar advocaten vroegen of de vrouw onder elektronisch toezicht vrijgelaten kon worden, een uitspraak daaromtrent wordt later op de dag verwacht.

De zitting van de raadkamer lokte donderdagochtend tientallen binnen- en buitenlandse journalisten naar het Brusselse justitiepaleis. Dat veroorzaakte lange files en wat duw- en trekwerk aan de ingang – zeker toen de Griekse advocaten van Kaili zich daar ook aanmeldde. Michalis Dimitrakopoulos verklaarde meermaals dat zijn cliënte haar onschuld staande houdt. “Mijn cliënte werkt actief mee aan het onderzoek, maar houdt vol dat ze nooit werd omgekocht”, klonk het. Over de inhoud van het dossier wilde Dimitrakopoulos geen verklaringen afleggen.

Het dossier van Kaili moest normaliter als eerste behandeld worden, maar door personeelsgebrek bij de federale politie – die instaat voor de beveiliging van het gebouw en voor de overbrenging van de gevangenen naar het gebouw en de zittingszalen – werd Kaili veel later dan gepland overgebracht naar het justitiepaleis.

Enkelband

“We hebben gevraagd dat mevrouw Kaili onder elektronisch toezicht zou geplaatst worden”, zei meester André Risopoulos na de zitting. “Ze neemt op actieve wijze deel aan het onderzoek, maar betwist elke vorm van corruptie in haar hoofde. Mevrouw Eva Kaili is onschuldig. Ze is nooit omgekocht geweest. We gaan verder geen commentaar geven op het onderzoek, dat zou alleen maar in het nadeel van mevrouw Kaili zijn, en schade kunnen toebrengen aan het onderzoek. Dat onderzoek moet enkel en alleen door de gerechtelijke autoriteiten gevoerd worden, en door niemand anders.”

Het zat Risopoulos dan ook uitermate hoog dat er al heel wat informatie over het onderzoek en de verklaringen van de verdachten in de pers is verschenen. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat het geheim van het onderzoek op een dergelijke manier werd geschonden”, klonk het. “Ik ben ook niet de enige die er zo over denkt, het federaal parket is intussen een onderzoek gestart naar de perslekken.”

De uitspraak van de raadkamer volgt donderdagnamiddag of donderdagavond.

Qatargate

Kaili werd op 9 december opgepakt, nadat eerder diezelfde dag haar vader was opgepakt met een aanzienlijke geldsom, en ook haar partner Francescio Giorgi van zijn vrijheid werd beroofd. De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

In dat onderzoek werden op 9 december zestien huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, en werden zes personen opgepakt. Naast Eva Kaili, haar vader en haar partner, ging het om het Italiaanse voormalige Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, en vakbondsman Luca Visentini.

1,5 miljoen euro in beslag genomen

Speurders van de federale gerechtelijke politie namen bij die huiszoekingen en arrestaties 1,5 miljoen euro in beslag. In Panzeri’s woning werd 700.000 euro cash in beslag genomen, terwijl de vader van Eva Kaili, die met zijn echtgenote in Brussel verbleef, aan zijn hotel werd opgepakt met een koffer vol bankbiljetten ter waarde van zowat 600.000 euro. Later die dag kon ook Eva Kaili opgepakt worden en volgde een huiszoeking in haar woning. Kaili zou om en bij de 150.000 euro in haar bezit gehad hebben.

Panzeri, Giorgi, Kaili en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst, terwijl Visentini en Kaili’s vader werden vrijgelaten. De Brusselse raadkamer besliste vorige week woensdag om Figa-Talamanca onder elektronisch toezicht te plaatsen, en Panzeri en Giorgi in de cel te houden. Voor Eva Kaili werd de behandeling van het dossier uitgesteld naar donderdag 22 december.

Michalis Dimitrakopoulos, één van de advocaten van Kaili — © REUTERS