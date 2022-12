2,5 miljard euro te winnen: trekking voor traditionele Spaanse kerstloterij begonnen

In het Teatro Real in Madrid is donderdag om 9 uur stipt de trekking begonnen van El Gordo, de razend populaire Spaanse kerstloterij. De resultaten van de trekking zullen weer gezongen worden, door leerlingen van het San Ildefonso-internaat. In totaal wacht goed 2,5 miljard euro om uitgedeeld te worden onder de deelnemers. Die trekking zal vier uur duren, omdat er ook veel nevenprijzen zijn. De hoofdprijs, El Gordo (‘De Dikke’), bedraagt 4 miljoen euro.

De loterij werd in 1812 voor het eerst georganiseerd in Cadiz, en wordt beschouwd als de oudste ter wereld en als de grootste, op basis van het totale bedrag van de inzet. De individuele prijzen zijn echter niet zo hoog als bij andere loterijen, maar er zijn wel veel meer winnaars.

El Gordo is in Spanje elk jaar weer een enorm evenement. Zelfs wie niet geïnteresseerd is in gokken, koopt een lotje. De trekking wordt op tv gevolgd door miljoenen kijkers. De meeste lotjes worden in Spanje verkocht, maar online doen alsmaar meer buitenlanders mee.