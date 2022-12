Recordaantal starters in hoger onderwijs dit academiejaar

Een recordaantal van bijna 280.000 studenten is dit academiejaar gestart aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Dat zijn er 2.700 meer dan vorig jaar. “Een diploma hoger onderwijs blijft de beste garantie op een goede job. We zijn dan ook blij dat zoveel mensen dat beseffen en een diploma willen behalen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag.

Bijna 280.000 studenten besloten dit jaar om een studie aan een Vlaamse hogeschool of universiteit aan te vatten. De grootste stijgingen zijn er in de graduaatsopleidingen en de academische bachelor- en masteropleidingen. Zo startten in de graduaatsopleidingen dit jaar 12 procent meer studenten.

Diezelfde trend is merkbaar bij de generatiestudenten, studenten die zich voor de eerste keer in een bepaald academiejaar inschrijven, waar 11 procent meer voor een graduaat kiest. In de academische bachelor- en masteropleidingen zijn er dit jaar bijna 1,5 procent meer starters. Bij de generatiestudenten zijn er 2,49 procent meer starters in de academische bacheloropleidingen. Ook vorig jaar al was er sprake van een recordaantal inschrijvingen, toen meer dan 276.000.

“We hebben in Vlaanderen geen fysieke grondstoffen. Ons kapitaal is onze kennis die we vergaren via het onderwijs”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Enkel zo komen we tot een Vlaamse innovatieve, kenniseconomie. Onderwijs is de sleutel tot de welvaart en het welzijn van de Vlamingen.”