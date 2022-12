Geen gouden tip binnengekomen in zaak Tanja Groen, beloning van miljoen euro “wordt ingezet voor andere cold cases”

In de zaak van de vermissing van Tanja Groen is geen gouden tip binnengekomen. Voor die gouden tip had de Peter R. de Vries Foundation een miljoen euro uitgeloofd. Dat geld is niet uitgekeerd en zal voor andere ‘cold cases’ worden ingezet, maakte de Foundation donderdag bekend.

In juni vorig jaar startte de Stichting De Gouden Tip, opgericht door Peter R. de Vries, een crowdfunding en slaagde erin daarmee een miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip in de zaak-Groen. In totaal kwamen er bijna duizend tips binnen, die het afgelopen halfjaar door het coldcaseteam van de Limburgse politie werden onderzocht. Geen van die tips leidde echter tot het vinden van de vermiste studente. Wel kon op grond van die tips een aantal mogelijke scenario’s worden uitgesloten.

De destijds 18-jarige studente verdween in augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Ze verdween terwijl ze op haar fiets onderweg was naar haar kamer in Gronsveld, een dorpje ten zuiden van Maastricht.

“Tot het laatste moment hebben wij gehoopt dat wij Tanja konden terugbrengen bij haar ouders”, zegt Kelly de Vries van de Foundation. “Helaas hebben een miljoen euro en een jaar lang media-aandacht dit niet kunnen realiseren. Wij leven ontzettend mee met de familie en willen vooropstellen dat wij ons altijd blijven inzetten voor het terugvinden van Tanja, ook zonder hoge beloning.”

“Toch zou ik graag nog een keer een oproep doen aan diegene die meer weet: ook al heeft een miljoen euro jou niet over de streep getrokken om te praten, weet dat jij altijd bij de Peter R. de Vries Foundation terecht kan om jouw informatie (anoniem) te delen. Wij geven niet op en ik hoop dat jij uiteindelijk besluit om toch te vertellen waar wij Tanja kunnen vinden.”

Er loopt nog een rechtshulpverzoek bij de Belgische justitie voor het vergelijken van DNA dat is gevonden in de kelders en bestelauto’s van kindermoordenaar Marc Dutroux met dat van Tanja Groen.