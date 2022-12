Luchthavenpolitie laat honderden passagiers passeren zonder deftige controle: “De rijen waren te lang”

Om en bij duizend passagiers stonden gisteren aan te schuiven aan de grenscontrole van de luchthaven van Zaventem. Omdat de politie de toeloop niet kon verwerken, besliste het hoofd van de luchthavenpolitie om de controles zo goed als ongedaan te maken.

Daarvoor moest artikel negen van het verdrag van Schengen ingeroepen worden. Dat stelt dat bij onvoorziene omstandigheden de grenscontroles mogen teruggeschroefd worden. Blijkbaar is “een te grote toeloop” een geldige reden om dat artikel in te roepen.

De federale politie bevestigt aan onze redactie dat het artikel negen is ingeroepen. “Artikel negen van de Schengengrenscode wordt ingeroepen wanneer de veiligheid van de passagiers in gevaar komt en dient dus net om de veiligheid te waarborgen”, stelt de politie in een mail. “In een dergelijke situatie wordt de controle aan de grens tijdelijk versoepeld om te vermijden dat er massacompressie ontstaat.”

Bagage

In de praktijk kwam het er volgens welingelichte bronnen op neer dat nog net de foto en de geldigheid van het voorgelegde paspoort werd gecheckt, maar niet of de persoon eventueel geseind stond of niet. Tussen de vijfhonderd en duizend passagiers zouden zo zonder deftige screening het vliegtuig opgestapt zijn. Het ging vooral om vluchten naar Amerika en Noord-Afrika. Het artikel negen werd om half elf ingeroepen en tegen elf uur was de file opgelost, zo vernamen we nog.

De federale politie stelt wel dat de controle inderdaad versoepeld, maar niet geheel ongedaan gemaakt is. Naast de paspoortcontrole zou ook de bagage van de doorgelaten passagiers gecontroleerd geweest zijn, zodat er geen gevaar was dat er een explosief in de bagage kon meegesmokkeld worden. Het is hoogst uitzonderlijk dat artikel negen ingeroepen wordt, geeft de federale politie nog mee.

Waarom de rijen gisteren zo lang waren, wordt niet verduidelijkt door de woordvoerster van de federale politie. Alle boxen aan de grenscontrole waren bemand en er waren geen vakbondsacties.