Vrouw komt om het leven na woningbrand in Luik

In de Luikse deelgemeente Chênée is donderdagochtend een vrouw om het leven gekomen na een woningbrand. Dat heeft de Luikse brandweer gemeld.

Het vuur brak rond 8.30 uur uit in een eengezinswoning in de Rue du Centenaire. De vrouw kon uit het huis worden bevrijd maar stierf op weg naar het ziekenhuis. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand.