Ook minister Vandenbroucke vraagt werkgevers nu om geen ziektebriefjes voor korte duur meer te vragen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vragen de werkgevers om hun werknemers niet langer om ziektebriefjes te vragen voor afwezigheden tot drie dagen. Het water staat de huisartsen aan de lippen nu ze overspoeld worden met zieken, en dan moet de grieppiek nog komen, klinkt het in een brief gericht aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad.

Huisartsenvereniging Domus Medica trok begin december al aan de alarmbel: de huisartsen worden de afgelopen weken overspoeld met zieken, waardoor patiënten vaak dagenlang moeten wachten vooraleer ze een afspraak kunnen maken en steeds meer praktijken overgaan tot een patiëntenstop. Het – al dan niet tijdelijk – afschaffen van het verplichte ziektebriefje voor korte afwezigheden, kan de werkdruk verlichten. De regering besliste eerder al dat werknemers drie keer per jaar één dag afwezig mogen zijn van het werk zonder attest, maar de meeste mensen zijn na één dag niet genezen van een virus en moeten dan alsnog bij de huisarts zien te geraken.

Werkgeversorganisatie Voka liet naar aanleiding van de oproep van Domus Medica al verstaan daar niet op in te gaan. Minister Vandenbroucke legt zich daar niet bij neer, bleek vorige week al in de Kamer. Hij richt zich nu samen met PS-vicepremier Dermagne in een brief tot de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, waar vakbonden en werkgevers in vertegenwoordigd zijn.

Concreet vragen de ministers tegen 18 januari een advies over de kwestie. Ze stellen voor om de ziektebriefjes voor afwezigheden tot drie dagen te schrappen, eventueel in de vorm van een tijdelijk proefproject tot eind april, wanneer de viruspiek achter de rug zou moeten zijn.

Daarnaast wil de regering het advies van de NAR over de invoer van een digitaal medisch attest en over een zelfevaluatietool, vergelijkbaar met de tool die voor corona in het leven werd geroepen. Werknemers die zich ziek voelen zouden online een vragenlijst kunnen invullen waarna een algoritme aangeeft of ze thuis moeten blijven van het werk en er automatisch een ziektebriefje voor korte duur wordt aangemaakt. De tool zou geactiveerd kunnen worden in periodes met veel zieken.