Geboortecijfer lijkt opnieuw te dalen in 2022, Olivia en Noah blijven populairste voornamen

Na een opvallende piek in het aantal geboortes vorig jaar, lijkt het geboortecijfer in Vlaanderen dit jaar uit te komen op minder dan 65.000 geboortes of een daling met ongeveer 3 procent. Dat heeft het agentschap Opgroeien gemeld. Specifieke verklaringen voor het dalende geboortecijfer zijn er (nog) niet. Net als de voorbije jaren blijven Olivia en Noah de populairste voornamen in Vlaanderen.

Vorig jaar piekte het geboortecijfer in Vlaanderen naar 66.560 geboortes, een stijging met 4,6 procent. “Dat was de sterkste stijging in 20 jaar”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van agentschap Opgroeien. “Maar die opmerkelijke piek lijkt niet aan te houden. We verwachten dat het geboortecijfer in 2022 de kaap van de 65.000 niet zal ronden”, aldus Heselmans.

In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant registreerde het Agentschap Opgroeien dalingen van 3 procent of meer. In West-Vlaanderen is de daling met -1,5 procent minder uitgesproken. Limburg lijkt af te stevenen op een status quo of een beperkte toename.

Een duidelijke verklaring voor het lagere geboortecijfer is er nog niet. Daarvoor is het wachten op andere gegevens. “In 2021 zagen we duidelijk dat de laatste maanden van het jaar veel meer kinderen geboren werden, waardoor we de stijging in het aantal geboortes konden toeschrijven aan een uitgestelde kinderwens door corona”, legt Heselmans uit. “Nu zien we hoge cijfers in de eerste twee maanden van het jaar, maar nadien een veel gelijkmatigere verdeling van het aantal geboortes, Die trend wordt ook bevestigd door de cijfers van Statbel.”

Bij de populairste voornamen is er weinig beweging. Net als in 2020 en 2021 pronken Olivia en Noah opnieuw bovenaan het lijstje van namen die ouders hun pasgeborene gaven. Bij de meisjesnamen vervolledigen Nora, Mila, Louise en Ella de top vijf. Bij de jongensnamen gaat het om Arthur, Liam, Louis en Jules. Omdat het jaar nog niet volledig rond is, kunnen er in de top vijf nog lichte verschuivingen gebeuren, maar Olivia en Noah staan wel vrij stevig op de eerste plaats.