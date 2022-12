Japan kiest weer voluit voor kernenergie

Hiermee komt een einde aan de pauze in het nucleaire beleid dat ingevoerd werd na de kernramp in Fukushima, meer dan elf jaar geleden. Kernenergie neemt in Japan, de derde grootste economie ter wereld, weer een belangrijke plaats in, vanwege de wereldwijde gascrisis.

We moeten weer volop gebruikmaken van kernenergie, verklaarde de Japanse premier Fumio Kishida eerder al. Japan beschikt over weinig grondstoffen en wil anderzijds ook zijn afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen verminderen. Kernenergie past bovendien in de ambitie van het land om tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Japan zet niet uitsluitend in op kernenergie, maar ook op hernieuwbare energiebronnen. De overheid zal voor meer dan 100 miljard euro aan groene obligaties uitgeven om de investeringen te financieren. Maar kernenergie blijft onmisbaar, vindt de regering, ondanks het risico op aardbevingen en tsunami zoals de ramp in Fukushima aantoont.

Na dat incident in maart 2011 legde Japan al zijn kernreactoren stil en voerde het strengere veiligheidsvoorwaarden in. De uitbaters worden nu, met de verlenging van hun nucleaire park tot 70 jaar, hiervoor gecompenseerd. Er werd al een aanvraag ingediend om 27 kernreactoren opnieuw te mogen heropstarten.

Begin volgend jaar wil de regering de nodige wetgeving door het parlement laten goedkeuren.