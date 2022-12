Olifant Jenny van Pakawi Park overleden: “Ze had helaas de kracht niet meer om recht te staan”

Pakawi Park in Olmen (Balen) verliest met Jenny een van zijn Afrikaanse olifanten. Jenny overleed dinsdagavond nadat ze enkele dagen voordien ziek werd. Ze was veertig jaar oud en verbleef sinds 2011 in het dierenpark.

Bij Pakawi Park is de stemming zeer bedroefd na het overlijden van Jenny, een van de twee Afrikaanse olifanten in het dierenpark. Jenny werd zondag plots ziek. “We merkten dat ze weigerde te eten en ook veel slijmen ontwikkelde”, zegt medezaakvoerder Wim Verheyen.

“Daardoor was er een obstructie in haar slokdarm. Dezelfde dag nog hebben we met verschillende vakspecialisten overlegd. Zo besloten we om een specialist met jarenlange ervaring te betrekken bij de behandeling van Jenny. Met hulp van de dierenarts en uitgebreid advies van verschillende olifantexperts heeft ze nog twee dagen intensieve behandeling gekregen. Maar ondanks de behandeling en de inzet van alle medewerkers was het onmogelijk om de obstructie in haar slokdarm te verhelpen.”

Verdoving

Dinsdag zakte Jenny in elkaar bij de staande sedatie, een verdoving waarbij het dier blijft rechtstaan. “We hebben nog geprobeerd om Jenny weer recht te helpen, maar ze had helaas de kracht niet meer om recht te staan. We hebben toen beslist om Jenny niet te laten afzien en lieten haar inslapen. Dinsdagavond 20 december is ze rond 18 uur overleden. Op het eerste zicht lijkt het dat de obstructie van de slokdarm haar te veel is geworden, maar verder onderzoek moet uitsluitsel geven”, vertelt Verheyen.

Archieffoto van Jenny in haar binnenverblijf. — © Tommy Maes

Jenny verbleef sinds 2011 in Pakawi Park, toen nog Olmense Zoo. “Ze was een circusolifant en we hebben haar toen opvang geboden”, zegt Wim Verheyen. “We hebben haar succesvol kunnen samenbrengen met Kariba, een andere Afrikaanse olifant. Jenny was met haar 40 jaar geen jonge olifant meer, maar we hadden toch gehoopt om haar nog veel langer bij ons te kunnen houden. Jenny is alvast niet eenzaam heengegaan. Ze liet ook geen enkel persoon onberoerd. Jammer genoeg is komen en gaan onvermijdelijk in ons leven en dat van de dieren, maar het blijft altijd erg moeilijk.”

Verzorger Sander Lollinga. — © Tommy Maes

Het overlijden van Jenny zindert na in het dierenpark. Kariba is in rouw maar houdt zich sterk. En ook de medewerkers van het park zijn zwaar aangedaan. “Als verzorger heb je uiteraard ook een band met de dieren”, zegt verzorger Sander Lollinga. “Olifanten zijn ook heel charismatische, intelligente en emotionele dieren. Daarom trekken ze ook veel mensen aan. Jenny had een eigen karakter en haar overlijden komt zwaar aan. We hebben ons met man en macht ingezet om Jenny te behandelen, maar spijtig genoeg is ze er niet doorgekomen.”

(Tommy Maes )