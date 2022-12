Louboutin haalt slag thuis in zaak tegen Amazon voor Europees Hof van Justitie

Christian Louboutin, de bekende Franse ontwerper van designerschoenen met rode zool, heeft voor het Europees Hof van Justitie een goede zaak gedaan in zijn conflict met Amazon. Hij beschuldigt het online platform ervan niets te doen aan de verkoop van namaakschoenen waar zijn naam aan verbonden wordt en wordt daarin nu gevolgd door het Hof. Ook al is het niet Amazon die de schoenen verkoopt, maar een derde partij die van zijn diensten gebruikmaakt, kan Amazon uiterlijk beschouwd worden als de verkoper van de gewraakte schoenen, zeggen de rechters in Luxemburg.