“Degoutant en schrijnend voorbeeld van infiltratie”: speurder die info uit politiedatabanken lekte naar criminelen riskeert 3,5 jaar cel

Dario L., de Antwerpse drugsspeurder die opgepakt werd in de nasleep van Operatie Sky, riskeert 42 maanden cel. Het parket wil ook 290.000 euro van hem recupereren. Dat bedrag zou hij verdiend hebben met opzoekingen voor het drugsmilieu. “De feiten zijn bijzonder laakbaar. Ze geven een schrijnend beeld van hoever criminelen geïnfiltreerd zijn in onze handhavingsdiensten.”

Drugsspeurder Dario L. (33) had een stevige staat van dienst toen hij in maart 2021 opgepakt werd door zijn collega’s. Al jaar en dag werkte de Lintenaar bij het drugsondersteuningsteam van de politiezone Antwerpen, hij stond er gekend als een harde werker en een integere man. Dat laatste bleek niet helemaal correct te zijn. Speurders die de bij (drugs)criminelen populaire chatdienst Sky ECC gekraakt hadden, ontdekten dat L. ingeschakeld werd door een criminele organisatie.

In een groepschat stelde gebruiker ‘Format’, geïdentificeerd als Alain D.R. (36, Vosselaar), dat hij een politieman kende die kon checken of mensen onderzocht werden, of hun telefoons afgetapt werden. Er werd voorgesteld de gegevens van ‘Python’ te laten nakijken. Python zou de gebruikersnaam van Giorgi F. geweest zijn, een bekende in het drugsmilieu. “In die periode werd Giorgi F. maar door één iemand opgezocht in de politiebestanden, namelijk door Dario L.”, stelde de procureur.

“Slag in het gezicht”

Volgens het parket reed L. al jaren voor het milieu. Tussen 2015 en 2017 en nadien terug sinds 2019 had hij verschillende bekende namen uit het criminele milieu opgezocht, onder meer de bekende drugsbaron Flor Bressers, de Albanees Cinco, de Nederlander Bryan S. en ook Alain D.R. zelf.

“Aanvankelijk kreeg hij 2.500 per opzoeking, nadien werd dat 5.000 euro”, zei de procureur. “Zo verdiende hij 290.000 euro.” Dat L. rijkelijk betaald werd voor zijn hulp aan het milieu bleek volgens het parket ook uit zijn uitgavenpatroon. In de periodes dat hij opzoekingen deed, kocht L. allerlei spullen aan met cash geld zonder dat er afhalingen van zijn rekeningen waren.

De procureur liet duidelijk zijn afkeer blijken over wat hoofdinspecteur L. gedaan had. “De feiten zijn bijzonder, bijzonder laakbaar. Ze geven een schrijnend beeld van hoever criminelen geïnfiltreerd zijn in onze handhavingsdiensten. Meneer L. was jaren politieman, jaren bezig met de strijd tegen drugs. Het is degoutant en onbegrijpelijk wat hij gedaan heeft”, klonk het. “Zo verliest de burger het vertrouwen in politie en justitie. Dit is ook een slag in het gezicht van alle collega’s. Ook bij de drugssectie van het parket was de verslagenheid groot.”

Hij omschreef Dario L. als een corrupte politieman die de opzoekingen deed voor Alain D.R. (‘Format’), een “notoir drugscrimineel”. Hij vorderde voor allebei een effectieve gevangenisstraf van 42 maanden en een boete van 8.000 euro. Van L. eist het parket ook het illegaal vermogen van 290.000 euro terug.

Geen crimineel

Hun advocaten hamerden nog eens op het feit dat ze zich door het niet voegen van het moederdossier rond Sky ECC niet fatsoenlijk konden verdedigen en de vrijspraak moesten krijgen. Shari Desmet, die voor Dario L. optreedt, legde de rechtbank uit dat haar cliënt geen crimineel is. “Hij is een kleine garnaal die zich heeft laten verleiden en er niet meer uitgeraakt is omdat hij zich bedreigd voelde”, zei ze. “Hij verkocht hen altijd een ‘kat in een zak’, speelde nooit relevante info door en zei eigenlijk altijd dat hij niets kon vinden.”

Volgens Desmet klopte er ook niets van de bedragen die genoemd werden. “Misschien heeft Alain D.R. die prijzen aangerekend, maar dan stak hij dat in eigen zak en kreeg mijn cliënt slechts een fractie. Volgens onze berekeningen zou het vermogensvoordeel beperkt moeten worden tot 25.500 euro. Het beeld dat het parket hier wil schetsen over luxe en dure reizen klopt niet. Dario en zijn vrouw zijn twee keer op reis geweest, een weekje naar Tenerife in een AirBnB en naar Bali met de rugzak, waar ze in goedkope hostels overnachtten.” Dat er veel cashuitgaven waren, kwam ook omdat L. volgens zijn advocate in het zwart bijkluste en zijn appartement deels in het zwart verkocht had.

Jong zoontje

Desmet vertelde hoe Dario L. tijdens zijn gevangenschap de eerste zes maanden van het leven van zijn zoontje gemist had. Hoe hij volgens haar een voorbeeldige gedetineerde was en zeker geen notoir crimineel. “Hou er rekening mee dat hij al op de blaren gezeten heeft. Hij is zijn job kwijt en zijn vrouw - ook bij de politie - werd geschorst. Ik vraag u hem nog een kans te geven en hem te veroordelen tot een werkstraf.”

L. zelf kreeg het laatste woord. Hij uitte zijn spijt en zei dat het feit dat hij zijn collega’s en het parket teleurgesteld had was blijven hangen. “Ik ga mijn straf accepteren, ik heb een fout gemaakt, maar ik ben geen crimineel en ik heb nooit het geld gekregen waarover het parket hier spreekt.”

Uitspraak op 19 januari.