New York Times: “234e luchtaanvalsregiment schuldig aan executies Boetsja”

Onderzoekers van de New York Times stellen na acht maanden onderzoek dat het 234e luchtaanvalsregiment verantwoordelijk is voor de gruwelijkheden in Boetsja. Daar werden meerdere geëxecuteerde burgers gevonden met hun handen vastgebonden op de rug. President Zelenski stelde dat het ging om genocide, iets wat Rusland altijd heeft ontkend.