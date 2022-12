“De verwensingen nam ik er graag bij”: trucker (40) redt aangereden valkje op drukke baan en laat het thuis aansterken

Abdülkadir Kavak nam de valk mee naar zijn huis in Schaarbeek. — © if

Vrachtwagenchauffeur Abdülkadir Kavak (40) heeft op de Vuurkruisenlaan in Laken een valk gered. De man ontfermde zich over het beestje dat tegen zijn truck was gevlogen en op straat beland, en liet het thuis terug op krachten komen. Donderdag liet hij het valkje opnieuw vrij. “Het verkeer kon me op dat ogenblik niets schelen, het lot van het valkje was belangrijker.”

Abdülkadir Kavak (40), vrachtwagenchauffeur bij Van Moer, had woensdagochtend net een levering gedaan bij een Delhaizefiliaal en was op weg naar het distributiecentrum van Delhaize in Zellik. Op de Vuurkruisenlaan in Laken, vlakbij de Japanse Toren, vloog een valkje over de weg en een aanrijding kon niet meer vermeden worden.

Zone 50

“De botsing gebeurde aan de linkerkant van mijn vrachtwagen en de valk is tussen mijn portier en de achteruitkijkspiegel blijven steken. Gelukkig is het daar zone 50 en reed ik dus niet snel, zodat de impact niet extreem groot was”, vertelt Abdülkadir. (lees verder onder de foto)

Het beestje kwam vast te zitten tussen het portier en de achteruitkijkspiegel. — © if

“Het was druk op de weg en op de Vuurkruisenlaan zijn er geen uitwijkmogelijkheden. Ik was dus aan het hopen dat de valk zo bleef hangen totdat ik mij ergens aan de kant kon zetten. Maar even verder viel de valk toch. Ik ben dan direct gestopt, de vrachtwagen uitgestapt en heb de andere automobilisten tegengehouden. Als ik dat niet had gedaan was de valk vrijwel direct overreden, want hij bleef roerloos op de grond liggen.”

Getoeter

Door de actie van Abdülkadir stropte het verkeer op de Vuurkruisenlaan. “Ik heb heel wat getoeter gehoord en zal veel verwensingen over mij heen gekregen hebben, maar dat kon me op dat moment niet schelen. Ik hou enorm van dieren en het was dus geen optie om dat valkje aan zijn lot over te laten. Ik heb eerst de vogel even gepord om te kijken of hij op eigen kracht kon wegvliegen, maar hij bleef roerloos liggen. Daarop heb ik mijn vest genomen, het valkje daar ingewikkeld en hem mee in mijn cabine genomen. Daar is hij mijn hele werkdag blijven zitten.” (lees verder onder de foto)

Het valkje had het in Schaarbeek naar zijn zin. — © if

Abdülkadir contacteerde vervolgens de brandweer en de politie, maar die verwezen hem door naar het dierenasiel in Tienen. “Voor mij was het niet mogelijk om hem naar daar te brengen, dus heb ik de vogel ‘s avonds mee naar mijn appartement in Schaarbeek genomen. Ik heb het valkje daar te eten gegeven zodat hij op krachten kon komen.

Op krachten komen

De volgende ochtend heeft Abdülkadir het valkje terug vrijgelaten op de plek van de aanrijding. “Mijn zus woont in deze buurt en vertelde me dat ze hier altijd twee valkjes ziet. Woensdag zag ze er echter maar eentje. De valk was donderdag ondertussen terug op krachten gekomen, dus ik hoop dat ze elkaar vandaag snel kunnen terugzien.”