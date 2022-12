Wat doet een Kortrijks dierenvoedingsmerk plots in Netflix-serie ‘Emily in Paris’? “We vielen van onze stoel”

Op Netflix is sinds kort het derde seizoen van de populaire reeks Emily in Paris te zien. In de derde aflevering duikt plots ook het dierenvoedingsmerk Edgard & Cooper op. Voor het Kortrijkse bedrijf een complete verrassing. “Een mooi kerstcadeau.”

“I’m close to signing a new brand. Edgard & Cooper, it’s a Belgian pet food company”, klinkt het plots in de derde aflevering van het derde seizoen van Netflix-reeks Emily in Paris. In Kortrijk, de thuisbasis van het bedrijf in brokken voor katten en honden, wisten ze niet waar ze het hadden. “Het is ongelofelijk”, zegt woordvoerder Frederic De Gezelle. “We vielen uit onze zetel toen we het hoorden.”

Niet verwonderlijk. De romantische komedie is wereldwijd te zien en krijgt dankzij de populariteit al een vierde seizoen op de streamingdienst. Emily, het hoofdpersonage, is een Amerikaanse marketingspecialiste die probeert luxegoederen aan de man te brengen. En nu dus ook honden- en kattenbrokken met een West-Vlaamse basis. (lees verder onder de afbeelding)

Het merk wordt prominent vermeld in de serie. — © Netflix

Toch uitzonderlijk. Het bedrijf werd pas in 2016 opgericht om ook gezonde voeding aan honden te kunnen geven. “We verkopen intussen al in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje. We weten wel nog altijd niet hoe ze bij ons terecht kwamen, maar ons product is echt wel groot aan het worden. Onze verpakking is ook kleurrijk en vrolijk, waardoor het ook opvalt.”

Bij Edgard & Cooper konden ze wel al een vermoeden hebben dat er iets te gebeuren stond. “Zo’n vier maanden geleden kreeg een van de zaakvoerders de vraag van de productie van de serie of ze hun naam mochten gebruiken. Er werd geen gewag gemaakt van wat er in het script zou komen, dus het kon alle kanten uit. Uiteindelijk speelt ons product zelfs een cruciale rol in de aflevering. Dit is echt een mooi kerstcadeau.” (lees verder onder de afbeelding)

Het personage Emily komt met de dierenvoedingsproducent op de proppen in de Netflix-serie. — © Netflix

Een cruciale rol is veel gezegd, maar in een drietal scènes komt de dierenvoedingsproducent prominent aan bod. Hoofdpersonage Emily zou namelijk een pitch voor een reclamecampagne voorbereiden, maar – spoiler alert – die spring uiteindelijk af.

Voorlopig heeft de vermelding nog geen effect op de verkoopcijfers. “Maar we hopen natuurlijk op een boost. Als klanten al beginnen te vragen naar die dierenvoeding uit die serie, zou dat mooi zijn. Dat we ook de Europese grenzen zouden overstijgen is het droomscenario. We hebben alleszins iets moois dat we kunnen we meenemen tijdens onderhandelingen nu.”