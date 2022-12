Zuhal Demir start verkennende gesprekken met Nederland over nieuwe kerncentrale: “Mark Rutte lacht met uw initiatief”

Er komt een verkennend gesprek tussen Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) en de Nederlandse minister Rob Jetten over de plannen van onze noorderburen om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Demir stuurde eerder al een brief om duidelijk te maken dat Vlaanderen geïnteresseerd is om mee te investeren in die nieuwe centrale. In de commissie Energie van het Vlaams Parlement kwam het tot een aanvaring tussen Demir en haar coalitiepartners.

De kabinetten van beide ministers zoeken een datum om over het project in Borssele te praten, zei Demir in het parlement. “Ik heb intussen feedback gekregen dat een aantal bedrijven met hun ervaring in Doel en Mol willen meewerken aan dit project. Vlaanderen had tot voor kort veel meer en recentere nucleaire capaciteit dan Nederland. Het Nederlandse project kan zo een hefboom zijn voor onze economie”, zei ze. Daarnaast wil ze de mogelijkheid bespreken om effectief te participeren in de nieuwe kerncentrale. “Door de Vlaamse overheid of door Vlaamse bedrijven.”

Het initiatief van Demir valt echter niet goed bij de coalitiepartners, bleek in de commissie eens te meer na een vraag van Staf Aerts (Groen). “U bent niet bevoegd, punt”, zei Robrecht Bothuyne van CD&V. “Als er vanuit de Vlaamse regering ergens economische participatie in zou moeten gebeuren, wie is dan de bevoegde minister, mevrouw Demir? U zult dat straks kunnen beantwoorden, maar dat bent u niet. We zijn niet bevoegd voor nucleaire energie.”

“Mark Rutte lacht met uw initiatief”

Daarnaast worden we volgens Bothuyne gewoon uitgelachen door Nederland. “Minister-president Mark Rutte lacht met uw initiatief en zegt dat als er geld over is, er geld welkom is. Dat begrijp ik, als ik kijk naar wat er bijvoorbeeld in Frankrijk, in Flamanville, gebeurt. Het laatste nieuws kwam er deze maand: Électricité de France heeft een nieuwe vertraging bij de bouw van de kerncentrale van de derde generatie aangekondigd van zes maanden en een nieuwe budgetoverschrijding van 500 miljoen euro. We gaan daar naar een project, denk ik, van ongeveer 15 miljard euro voor een - al bij al - relatief beperkte productiecapaciteit met een kerncentrale van de derde generatie”, aldus de CD&V’er.

“700 miljoen euro, minister, dat is wat Vlaanderen investeert in het buitenland”, zei Willem-Frederik Schiltz van Open VLD. “Als u die 700 miljoen euro zou investeren in de kerncentrale van Borssele, dan kunt u misschien een stuk van de fundering leggen. Maar als u die 700 miljoen euro zou investeren in zonnepanelen, dan kunt u daarmee 500 megawatt aan zonnepanelen leggen in Vlaanderen. Dat is een interessant cijfer, vind ik. Daar kunnen we over nadenken.”

“Jaloezie en afgunstpolitiek”

Demir kon zich niet vinden in de kritiek van haar partners. “Ik vind de reacties onbegrijpelijk, maar die gaan natuurlijk terug naar enerzijds het dogmatische denken, en anderzijds jaloezie en afgunstpolitiek, noem maar op”, verklaarde ze. “Jullie moeten inzien dat jullie een minister hebben die op lange termijn denkt. Er wordt ons altijd de korte termijn verweten.”

“Ik merk hier bijzonder veel zenuwachtigheid, en veel zenuwachtigheid van jullie kant, omdat u hier duidelijk zeer geïsoleerd staat”, vatte Staf Aerts samen. “U kunt het zelfs niet aan om eender wie van ons, behalve uw eigen fractiegenoot, te laten uitspreken. Zelfs dat lukt u niet.”

“Het is een populistisch ballonnetje geweest om uw Radio 1-interview wat op te krikken”, vervolgde hij. “Ik vind het zeer pijnlijk dat u daar energie in steekt, in plaats van het te stoppen in de uitdaging waar we echt voor staan, namelijk: renoveer die Vlaamse woningen, help de Vlaming daarbij, en zet nog veel meer in op hernieuwbare energie. Hou u nu eens gewoon aan uw bevoegdheden, en maak daar eens werk van, in plaats van altijd afleiding proberen te genereren.”