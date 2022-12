Zo vermijd je besmettingen met luchtweginfecties tijdens de wintermaanden

Nu huisartsen en ziekenhuizen overspoeld worden door patiënten met luchtweginfecties, roept het Agentschap Zorg en Gezondheid op om enkele richtlijnen te volgen om het aantal besmettingen te verminderen. “Was je handen, blijf thuis als je ziek bent of draag minstens een mondmasker”, klinkt het. “Veel richtlijnen die tijdens de coronacrisis hebben geholpen, passen we best elke winter toe.”

De coronapandemie mag dan achter de rug zijn, deze winter zien huisartsen en ziekenhuizen het aantal luchtweginfecties snel toenemen. “Die worden veroorzaakt door virussen zoals het RSV-virus of COVID-19, maar ook het aantal gevallen van griep is aan het toenemen”, luidt het in een persbericht. Daarom roept het Agentschap op om vier richtlijnen toe te passen om de verspreiding van virussen tegen te gaan. En die klinken bekend in de oren.

1. Zorg steeds voor een optimale ventilatie en handhygiëne. Was je handen dus regelmatig met water en zeep.

2. Wanneer je ziek bent, blijf je thuis. In geval van een positieve coronatest doe je dit zeven dagen en zeker tot drie dagen zonder koorts, waarna je gedurende drie dagen nog een masker draagt buitenshuis. In geval van een negatieve coronatest blijf je thuis tot de symptomen zijn verdwenen.

3. Moet je toch het huis uit? Zelfs met matige luchtwegsymptomen draag je een mondmasker op het openbaar vervoer en op dichtbevolkte plaatsen binnenshuis.

4. Voor alle kwetsbare personen en gezondheidswerkers: laat je vaccineren tegen COVID-19 en tegen griep. Voor kwetsbare personen is ook de vaccinatie tegen pneumokokken aanbevolen.

“Veel van de richtlijnen die ons tijdens de coronacrisis geholpen hebben, zullen we elke winterperiode kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat kwetsbaren minder risico lopen om ziek te worden en dat zeker ook mensen niet allemaal tegelijk ziek uitvallen”, klinkt het.