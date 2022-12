Het is officieel: de griepepidemie is in het land. En dat terwijl het coronavirus officieel nog een pandemie is en ook andere virussen veelvuldig de ronde doen. Het is alsof iedereen aan het snotteren is. Maar hoe weet je welk virus je hebt? Hoe zorg je het best voor jezelf? En wanneer doe je er goed aan naar de huisarts te lopen?