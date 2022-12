VS maakt zich op voor extreme kou: “Tot 56 graden onder nul”

Grote delen van de Verenigde Staten moeten zich in de vrieskou schrap gaan zetten voor de krachtige winterstorm Elliott. Die verstoort nu al het vliegverkeer en bedreigt ook de veestapel in Texas. In het hele land zijn zowat 5.000 vluchten geschrapt, slecht nieuws tijdens de drukke reisperiode rond kerst.

Van Washington tot aan de Golf van Mexico weerklinken er officiële waarschuwingen voor sneeuwstormen en overstromingen. Felle rukwinden en de nieuwe maan beïnvloeden tegelijkertijd de getijden, wat het risico voor wateroverlast drastisch doet toenemen in Chesapeake Bay en de Golf van Maine.

“Dit is iets dat slechts om de één of twee decennia gebeurt”, zegt Ashton Robinson Cook van het US Weather Prediction Center. “Ik heb dit in geen jaren meegemaakt.” Momenteel staan in de Verenigde Staten meer dan 110 miljoen mensen klaar om af te reizen naar familie voor kerst.

Het luchtverkeer zal het dus zwaar te verduren krijgen, ook in de belangrijkste Amerikaanse luchtvaarthub Chicago. Daar zijn al meer dan 1.200 vluchten geannuleerd. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben wel al vergoedingen uitgedeeld voor mensen die willen omboeken.

© AP

Volgens Marc Chenard, een senior analist bij het Weather Prediction Center zullen er zo’n tachtig records sneuvelen, vooral met betrekking tot lage maximumtemperaturen. Op sommige plaatsen daalde het kwik al tot 54 graden onder nul, dodelijk voor mens en dier.

Vooral doorgaans warme staten als Texas, Louisiana en Alabama krijgen te maken met extreem koude windtemperaturen van maar liefst 56 graden onder nul. De wind zal dan koud genoeg zijn om de blote huid slechts binnen enkele minuten te bevriezen.

In Texas waren er verder heel wat problemen met het elektriciteitsnet. Volgende week zou de situatie daar wel moeten beteren. “Op veel plaatsen zal de sneeuw niet zozeer het probleem zijn, maar eerder de harde wind en de zichtbaarheid”, aldus nog Chenard.