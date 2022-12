HET POLITIEKE JAAROVERZICHT VAN HET PUNT VAN VAN IMPE: “Eén ontslag zagen we nóg meer aankomen dan dat van Wouter Beke”

Wie was de Meest Lijdende Leider van 2023? Wie saboteerde de boel het best? Wie deed de Meest Ongelukkige Uitspraak en welke dictator heerste als geen ander? Deze en nog tal van andere verkiezingen doen we in het politieke jaaroverzicht van onze podcast Het Punt van Van Impe. En voor de winnaars zijn er gepaste trofeeën: de felbegeerde pintjes van Van Impe. “Konijn van het jaar? Dat kan maar één iemand zijn...”