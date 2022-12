Meerderjarige verdachte van moord op Steven (16) aangehouden, minderjarige voor zeker 3 maanden naar gesloten jeugdinstelling

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 18-jarige uit Aalst aangehouden op verdenking van de moord op Steven B. in Berchem. De minderjarige verdachte is voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde, die de tiener voor minstens drie maanden in een gesloten jeugdinstelling heeft geplaatst.

De 16-jarige Steven B. werd woensdagochtend op enkele honderden meters van zijn woning doodgestoken door een groepje van drie jonge kerels. Die hadden hem opgewacht aan zijn ouderlijke woning op de Berchemlei in Berchem. B. probeerde nog te vluchten maar kreeg wat verderop aan de Wapenstilstandlaan verschillende messteken, hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Al snel hadden de speurders een idee over uit welke hoek het dodelijke geweld kwam. Steven B. was actief in de drillrapscene en was eind oktober zelf betrokken bij een incident in het Centraal Station in Antwerpen. Daarbij werd toen ook een jongeman uit het drillrapwereldje neergestoken. Steven B. werd toen gearresteerd en zat een tijdje in een jeugdinstelling. De steekpartij die hem woensdag het leven kostte zou de wraak van de tegenpartij geweest zijn.

De politie kon ondertussen drie verdachten identificeren, twee daarvan werden woensdag al opgepakt in de buurt van het station van Aalst, hun thuisgemeente. Het gaat om een 16-jarige en een 18-jarige. Die laatste werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen en is aangehouden. Hij zal volgende week voor de raadkamer verschijnen.

De opgepakte minderjarige is voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde, die de tiener geplaatst heeft in een gesloten jeugdinstelling voor minstens drie maanden. “Hij werkt mee aan het onderzoek”, meldt zijn advocaat Dirk De Maerschalck. “Hij is erg onder de indruk van de hele situatie, en had niet verwacht dat het zo zou aflopen. Of hij de dodelijke messteek heeft toegediend, daarop kan ik nu nog niet antwoorden. Het onderzoek is nog maar net begonnen.”

Een derde verdachte, waarvan de identiteit bekend is bij de politie, is volgens de laatste informatie nog op de vlucht.

