Behandeling vrouwen door taliban kan “misdaad tegen de menselijkheid” vormen, vindt G7

De maatregelen tegen vrouwen die de taliban in Afghanistan nemen, kunnen “een misdaad tegen de menselijkheid” vormen, menen de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen. Dat stellen ze donderdag in een persbericht. Ze roepen het regime in Kaboel op terug te komen op de beslissing, eerder deze week, om vrouwen de toegang tot universitair onderwijs te ontzeggen.