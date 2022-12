Agent Duitse veiligheidsdienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland

In Duitsland is woensdag een agent van de Bundesnachrichtendienst (BND), een van de drie geheime diensten, gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht te spioneren voor Rusland. Dat laat het Duitse parket weten op donderdag.

De veiligheidsautoriteiten waarschuwen al geruime tijd voor toenemende spionage door Rusland in Duitsland. Woensdag heeft de procureur-generaal een medewerker van de Federale Inlichtingendienst laten arresteren op verdenking van verraad. Wat hij precies aan Moskou zou hebben doorgegeven, blijft voorlopig onduidelijk. De verdachte zou dit jaar informatie hebben doorgegeven aan een Russische inlichtingendienst, zo maakte de autoriteit donderdag in Karlsruhe bekend. De inhoud is staatsgeheim. Het appartement en de bureau van de verdachte en een andere persoon werden doorzocht.

De verdachte werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter van het Federale Hof van Justitie en zit inmiddels achter tralies. “Nadat de BND op de hoogte was van een mogelijk verdacht geval binnen zijn eigen gelederen, startte de dienst onmiddellijk uitgebreide interne onderzoeken”, verklaarde BND-president Bruno Kahl.

Gewetenloos

Met het oog op het onderzoek zal de BND tot nader order geen commentaar geven op verdere details van de zaak, benadrukte Kahl nog. “Discretie is erg belangrijk in dit specifieke geval. Met Rusland hebben we te maken met een partij met wiens gewetenloosheid en bereidheid om geweld te gebruiken we rekening moeten houden.” De vraag is of de spion details over informanten van de Duitse geheime dienst in Rusland heeft gelekt.

Een zogenaamde mol - een dubbelagent bij de BND - werd voor het laatst ontmaskerd in 2014. Twee jaar later werd de man door de Hogere Regionale Rechtbank van München veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens jarenlange spionage, voornamelijk voor de Amerikaanse geheime dienst CIA.