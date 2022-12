VN-experts zien bewijzen van operaties Rwandese leger in Oost-Congo

Het Rwandese leger heeft militaire operaties uitgevoerd in het oosten van buurland Congo, en bovendien “wapens, munitie en uniformen” geleverd aan rebellengroepering M23. Dat is het voornaamste besluit van een rapport van door de Verenigde Naties aangestelde experts. Dat rapport is nog niet gepubliceerd, maar wel al bezorgd aan de Veiligheidsraad. Persbureau AFP kon het inkijken.

De experts zeggen over “substantiële bewijzen” te beschikken die wijzen op “de rechtstreekse interventie van het Rwandese regeringsleger op Congolees grondgebied, ten minste tussen november 2021 en oktober 2022”. Het nieuwe rapport, na een eerder rapport met soortgelijke bevindingen in de zomer, komt er nu de druk op Rwanda toeneemt om afstand te nemen van M23. De beweging slaagde erin, sinds ze eind vorig jaar de wapens weer opnam, een aanzienlijk deel van de provincie Noord-Kivu in handen te krijgen, en te houden. Dat leidde de afgelopen weken tot hoogoplopende spanningen tussen Kinshasa en Kigali.

De Congolese autoriteiten beschuldigen het regime in Rwanda er al langer van betrokken partij te zijn in de al jaren durende onrust in het oosten. De voorbije weken riepen onder meer Washington, Parijs en Brussel Kigali op om een punt te zetten achter de steun aan M23.

De experten menen dat de operaties van het Rwandese leger bedoeld zijn om “M23 te versterken” en gericht zijn “tegen de FDLR”. Die FDLR is een andere gewapende groepering, echter opgericht door Hutu’s die betrokken waren bij de genocide op de Tutsi’s. Het regime in Kigali beschouwt de FDLR als een bedreiging, en heeft voor eerdere interventies op Congolees grondgebied gewezen op het bestaan en het gevaar van deze militie. Rwanda herhaalt al weken dat het geen steun verleent aan M23.