Belfius verwacht volgend jaar stagflatie in België, inflatie blijft ongezien hoog

Belfius verwacht dat ons land volgend jaar te kampen zal hebben met stagflatie, dat is de combinatie van stagnatie van de economische groei (+0,1 procent) terwijl de inflatie ongezien hoog blijft (+6,1 procent).

Zowel in het laatste kwartaal van dit jaar als het eerste van 2023 zou het bruto binnenlands product van België licht krimpen, waardoor er technisch dus sprake is van een recessie. Belfius toont zich daarmee iets pessimistischer dan de Nationale Bank, die geen recessie verwacht voor ons land.

Belfius verwijst vooral naar de zwakke consumptie als verklaring. “De hoge inflatie doet de koopkracht van de gezinnen dalen en de automatische loonindexering biedt niet voor iedereen voldoende bescherming tegen de gestegen levenskosten”, klinkt het. Lichtpunt is wel dat de werkgelegenheid in 2023 zal blijven groeien, zij het trager dan dit jaar. “Door de krappe arbeidsmarkt zullen bedrijven geneigd zijn om hun werknemers aan boord houden, eventueel via het systeem van tijdelijke werkloosheid”, meent Belfius.

Bij de bedrijven staat de winstgevendheid onder druk door de sterk gestegen energie- en loonkosten. Om te besparen, zeker door energie-intensieve bedrijven, zal men de productie waarschijnlijk terugschroeven, verwacht de bank. De inflatie zou in 2023 verder dalen omdat de energieprijzen niet meer verder doorstijgen, aldus Belfius. Maar energie blijft duur en de druk op de looninflatie blijft aanwezig. Voor 2023 gaat de bank uit van een inflatie van 6,1 procent in België, en van 3 procent het jaar nadien.