Tijd als belangrijkste wapen: Poetin mikt naar aloude Sovjet-traditie op uitputtingsoorlog waarvoor het Westen niet klaar lijkt te zijn

Terwijl de Oekraïense president Zelenski in Washington zijn kerstcadeau uitpakte – nieuw wapentuig ter waarde van 1,8 miljard dollar – liet ook de Russische president Poetin zich niet onbetuigd. Hij beloofde zijn leger alle geld dat het nodig had. Poetin kiest naar goede Sovjettraditie voor een uitputtingsslag, waarin niet gekeken wordt op middelen en mensenlevens. Of Oekraïne daartegen opgewassen is, is niet zeker.