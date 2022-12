Israëlische leger doodt Palestijn op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 23-jarige man gedood bij nieuwe gevechten met aanhangers van gewapende groeperingen in Nabloes, op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijns ministerie van Gezondheid donderdag. De man zou banden hebben met Hamas. De voorbije maanden waren er met de regelmaat van de klok razzia’s en operaties op de door de Israëli’s bezette Westelijke Jordaanoever die ontspoorden in dodelijk geweld.