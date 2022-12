Ligt er straks een paar Nike Airs onder de kerstboom? Of een ruimteschip van Lego? Dan passeerde dat cadeau misschien wel door de gloednieuwe hub van DPD in Vilvoorde. Afgelopen woensdagnacht werd daar een record gebroken. 151.000 pakjes. In één nacht. Een eindeloze stroom. “We maken er een erezaak van om alles voor het feest begint bij de mensen thuis te krijgen.”