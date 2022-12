Nederlandse politie arresteert net over Belgische grens twee broers op verdenking van terrorisme

De Nederlandse politie heeft in Stein, net over de Belgische grens, twee Syrische broers opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Een Nederlandse politiewoordvoerder bevestigt de aanhoudingen van de mannen van 20 en 22 jaar oud. De twee mogen momenteel alleen contact hebben met hun advocaat. Tijdens een huiszoeking werden geen wapens of explosieven aangetroffen, zegt het Openbaar Ministerie.

De Dienst Speciale Interventies, een eenheid die in actie komt bij terreurdreiging en de arrestatie van vuurwapengevaarlijke personen, heeft bij de inval rond 22 uur geweld gebruikt. Buurtbewoners hebben zeker vier luide knallen gehoord. De politie geeft aan dat middelen gebruikt zijn om binnen te breken of om verdachten te desoriënteren. Getuigen zeggen dat er ook geschoten is.

De gearresteerde mannen zouden broers zijn van elkaar, naar verluidt twintigers van Syrische afkomst. Buurtbewoners zeggen door zwaarbewapende politie bevolen te zijn om binnen te blijven.

Tot diep in de nacht waren speurders bezig met onderzoek in de Crostolostraat in de Steinse wijk Nieuwdorp. Ook zouden volgens omwonenden een politiehond en een drone zijn ingezet bij de actie. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in Nederland kwam deze week met informatie over het duo, waarna een onderzoek startte. Het Openbaar Ministerie zegt niets over welke plannen de twee broers zouden hebben gehad of hoe concreet die waren.